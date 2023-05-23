Paşinyan: Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımaya hazırız

ERMENİSTAN, RUSYA'NIN ÖNDERLİĞİNDEKİ ÖRGÜTTEN ÇEKİLEBİLİR



Öte yandan Ermenistan'ın Rusya'nın önderliğindeki "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü"nden de çekilebileceği öne sürüldü.



Paşinyan'ın Karabağ konusunda istediği desteği vermeyen Moskova'ya tepkili olduğu da haberde yer aldı.



Diğer taraftan, Ermenistan yenilgiyle çıktığı 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamadı. Çıkmaza giren barış görüşmeleri AB ve ABD'nin araya girmesiyle, Mayıs ayında yeniden canlandı.

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