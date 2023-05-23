Paşinyan: Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyani Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazır olduklarını ifade etti. Söz konusu açıklama Rusya'nın TASS haber ajansında yer aldı.
Haberde, Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun güvenliği için garanti talep ettiği belirtildi.
Bununla birlikte, Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Perşembe günü Moskova'da bir araya gelecek.
ERMENİSTAN, RUSYA'NIN ÖNDERLİĞİNDEKİ ÖRGÜTTEN ÇEKİLEBİLİR
Öte yandan Ermenistan'ın Rusya'nın önderliğindeki "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü"nden de çekilebileceği öne sürüldü.
Paşinyan'ın Karabağ konusunda istediği desteği vermeyen Moskova'ya tepkili olduğu da haberde yer aldı.
Diğer taraftan, Ermenistan yenilgiyle çıktığı 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamadı. Çıkmaza giren barış görüşmeleri AB ve ABD'nin araya girmesiyle, Mayıs ayında yeniden canlandı.