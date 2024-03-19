Paşinyan: Sınır köylerinde uzlaşmazsak Bakü savaş başlatacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dikkat çekici bir açıklama yaptı.



Rus devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, Paşinyan, sınır köyleri konusunda uzlaşmayı reddetmeleri halinde, Azerbaycan'ın hafta sonu savaş başlatacağını öne sürdü.



Azerbaycan, ay başında, Ermenistan kontrolündeki 4 köyün geri verilmesini itemişti.



Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın işgali altında bulunan ve eksklav olmayan 4 köy (Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı) tartışmasız Azerbaycan'a aittir ve derhal geri verilmelidir. Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 eksklav köyün (Yukarı Eskipara, Sofulu, Berhudarlı ve Kerki) geri verilmesi konusu sınırları belirleme süreci kapsamında çözülecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki 4 köyü geri istedi Haberi Görüntüle