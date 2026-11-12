Paşinyan Türkiye'yi sevdi. Antalya'da ince bellide çay içti, cebinde Anamur muzu götürdü

Antalya'da düzenlenenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31 ) kapsamındaki Liderler Zirvesi' ne katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan , Instagram hesabından Türkiye ve Antalya temalı reels videoları paylaştı.



ANTALYA'DAN DUBLIN'E MUZ GÖTÜRDÜ



COP31 zirvesi için geldiği Antalya'nın ardından İrlanda'nın başkenti Dublin'e geçen Paşinyan, otelde çantasını toplarken masanın üzerinde duran bir Anamur muzunu da ceketinin cebine atıyor. Daha sonra Dublin'e vardığında paylaştığı videoda ise Antalya'dan getirdiği muzu çıkardığı anlar sosyal medyaya yansıyor.

İNCE BELLİ BARDAKLA ÇAY KEYFİ YAPTI



Ermenistan Başbakanı Paşinyan, zirve sırasında çekilmiş diğer bir videoda da ince belli bardaktan çay içtiği anları paylaştı. Paşinyan ayrıca zirvenin düzenlendiği alanda golf araçla ilerlerken, çevreyi beğeniyle izlediğini gösteren bir reels daha yükledi.

Paşinyan, son olarak 20 Haziran 2025'te Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, COP31 kapsamında Paşinyan'ı kabul etti.

Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalizasyon sürecinin yapıcı hamlelerle sürdüğünü, bazı sembolik ancak önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini Türkiye olarak yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini belirtti.