Paşinyan yönetiminden Ankara'ya mesaj: "Normalleşmeye hazırız"

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde özel temsilciler Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan beşinci kez bir araya geldi.



İki temsilci görüşmelerini Alican-Margara sınır kapısında yaptı. Bu görüşme ile iki ülke temsilcileri, ilk kez sınırda bir araya gelmiş oldu.



Kritik görüşme sonrasında Ermenistan Meclisi Avrupa Entegrasyonu Daimi Komitesi Başkanı Arman Yeghoyan, CNN Türk’e konuştu.

"NORMALLEŞMEYE HAZIRIZ"



Yeghoyan, “Ermenistan tarafı için şunu söyleyebilirim ki ilişkilerimizi normalleştirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.



Üçüncü ülke vatandaşlarına sınırın açılmasına dair anlaşma olsa da bunun henüz uygulamaya geçmediğini belirten Yeghoyan, diplomatik pasaport sahipleri için vize zorunluluğunun kaldırılması konusunda anlaşıldığını ifade ederek, “Bu anlaşmayı sembolik de olsa çok önemli bir adım olarak görüyorum” diye konuştu.

"KOMŞULARIMIZDAN KORKMAMALIYIZ"



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın açıklamalarına atıfta bulunan Yeghoyan, “Komşularımızdan korkmamalıyız. Eğer yan yana yaşıyorsak, birbirimizle anlaşmak, birbirimizle konuşmak, her birimizin aklında ne olduğunu ne gibi planlarımız olduğunu anlamak ve en azından çözülebilecek sorunları çözmek ve daha zor olanları da müzakere etmemiz gerekir. Başbakan'ın bahsettiği şey bu” dedi.

ABD VE AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER



Yeghoyan, Ermenistan’ın bağımsızlığından beri ABD ve Avrupa Birliği ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurguladı.



ABD ile askeri tatbikat ve Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda ABD’li temsilcinin bulunacak olmasıyla ilgili, “ABD ile askeri iş birliği yeni değil ama bu yeni bir ortaklık seviyesi ve biz de buna çok değer veriyoruz” dedi.

SAVAŞA HAZIRLIK SORULARI



Arman Yeghoyan, Erivan’ın yeni bir savaşa hazırlandığına ilişkin soruları da yanıtladı.



Azerbaycan’ın, ABD’nin Ermenistan'daki askeri tatbikatları, Fransa'nın Ermenistan'a silah sağlaması ve Avrupa Birliği’nin Ermenistan'a on milyon euro değerinde askeri yardımda bulunması; savaş hazırlığını gündeme getirmişti.



Yeghoyan, “Ermenistan ordusunun Ermenistan Cumhuriyeti'nin sınırlarının, egemen sınırlarının ötesine geçme gibi bir niyeti yoktur. Bütün uluslararası düzenlemelere göre, Ermenistan'ın bir orduya sahip olma, konvansiyonel silahlara sahip olma, konvansiyonel silahlar satın alma konusu egemenlik hakkıdır. Bunda problem nerede?” diye konuştu.

TÜRK TOPLUMUNA SESLENDİ



Yeghoyan, Türk toplumuna seslenerek iletmek istediği mesajı şu sözlerle ifade etti:



"Biz burada yaşıyoruz. Burası bizim ülkemiz. Burası bizim anavatanımız. Ve bir gün ortadan kaybolmayacağız. Türk halkı Türkiye'de yaşıyor ve onlar da ortadan kaybolmayacaklar. Dolayısıyla müreffeh bir bölgede yaşamamızın tek yolu ortak bir dil bulmak, tüm anlaşmazlıkları aşmanın yolunu bulmak. Fakat ne yazık ki, küçük meselelerde bile, hala sürdürülebilir çözümler bulamıyoruz. Endişe verici olan bu. Küçük meselelerde bu çözümü bulamazsak, daha karmaşık meselelerde nasıl ilerleyeceğiz? Dolayısıyla, benim mesajım her iki tarafın da faydalanacağı ortak bir dil bulmaya çalışmak.”