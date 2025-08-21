Paşinyan: Ermenistan-Türkiye sınırının açılacağına inanıyorum

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da basına yaptığı açıklamada Türkiye-Ermenistan ilişkilerini değerlendirdi.



Türkiye ile doğrudan müzakereler yürüttüklerini bildiren Paşinyan, "Ermenistan sınırları yalnızca Türkiye üzerinden değil, farklı yönlerden de açılabilir. Ermenistan-Türkiye sınırının açılacağına inanıyorum" dedi.



Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınır kapıları da dahil olmak üzere tüm sınır kapılarında her türlü sadeleştirmeye hazır olduklarını bildirdi.



Ermenistan hükümetinin 2026 devlet bütçesinde savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlamadığını söyleyen Paşinyan, ekibinin kararını mantıklı bulduğunu, süreci analiz etmeyi sürdüreceklerini ve kararlarının kısa, orta ve uzun vadeli gelişmelere göre şekilleneceğini kaydetti.