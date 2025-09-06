Paşinyan'ın uçağı Azerbaycan'dan geçti

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerde güven ortamı oluşmaya başlıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın uçağı, 30 Ağustos’ta yaptığı dış ziyaret sırasında Azerbaycan hava sahasından geçti. Başbakan, 6 Eylül gecesi Erivan’a dönüşte de aynı güzergahı kullandı.



Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, uçuş için Bakü'den izin talep edildiğini ve olumlu bir yanıt aldıklarını belirterek, "Bu olayı, bölgede iletişim ablukalarının kaldırılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşturulması yönünde atılmış pratik bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Bağdasaryan, Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının da uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını hatırlattı.

Ancak Ermenistan bu uygulamaya bugüne kadar karşılık vermemişti.