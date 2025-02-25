Paskalya ne zaman kutlanacak? (2025 Paskalya Bayramı tarihi)

2025 Paskalya Bayramı tarihi, yeni yılda şubat ayı itibarıyla sorgulanan tarihler arasında yer almaya başladı. Her yıl Paskalya Günü için evlerde özel çörekler yapılır, haşlanmış yumurtalar boyanır ve mumlar yakılır. Dünya kiliselerinin çoğunda pazar günü kutlanan Paskalya Bayramı'nın bu yıl ne zaman kutlanacağı belli oldu. Peki, 2025 Paskalya Bayramı ne zaman?



2025 PASKALYA NE ZAMAN?



Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli geleneklerdendir. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemdir.



Buna göre; 2025 yılında Paskalya Bayramı 20 Nisan Pazar gününe denk geliyor.