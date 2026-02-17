Patlamış mısır poşetinden 101 sürüngen çıktı

Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan 61 yaşındaki Neil Simpson, sürüngen türlerini yasa dışı yollarla yurt dışına göndermeye çalıştığı gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Verilen kararın yaban hayatı kaçakçılığı suçlarında bugüne kadar verilen en ağır ceza olduğu bildirildi. Sidney Bölge Mahkemesi, Simpson için 5 yıl 4 ay şartlı tahliye olmaksızın hapis süresi belirledi.

101 SÜRÜNGEN ELE GEÇİRİLDİ

Yetkililerin açıklamasına göre, Hong Kong, Güney Kore, Sri Lanka ve Romanya’ya gönderilmek üzere hazırlanan paketlerde toplam 101 Avustralya sürüngeni ele geçirildi.

2018 ile 2023 yılları arasında 15 ayrı paketle gönderildiği belirlenen hayvanlar arasında batı mavi dilli kertenkeleler, sakallı ejderler ve güney cüce diken kuyruklu türler yer aldı.

PATLAMIŞ MISIR POŞETLERİNE GİZLEDİ

Resmi açıklamada, “Kertenkeleler ve ejderler bez torbalara yerleştirildi. Bu torbalar patlamış mısır poşetleri, bisküvi kutuları ve bir kadın çantasının içine gizlenerek karton kutulara konuldu” denildi.

Yetkililer, Simpson’ın hayvanları kendi adına göndermeleri için başkalarını da ikna etmeye çalıştığını ancak hükümet müfettişleri ve New South Wales polisi tarafından tespit edildiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında suça karıştığı belirlenen üç kişi daha mahkum edildi.