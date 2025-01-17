Patlayan Spacex roketinin parçaları uçakların üzerine yağdı. Uçaklar geri döndü
Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starship roketi, 7'nci test uçuşu esnasında parçalandı. Parçalar Atlantik üzerindeki uçakların üzerine yağdı ve onlarca uçak geri dönmek zorunda kaldı. Roket parçaları havada panik yaşattı.
SpaceX'e ait Starship roketi, Perşembe günü Teksas'tan fırlatıldıktan dakikalar sonra uzayda parçalandı.
SpaceX firması, roketin yeteneklerinin test edilmesi için yapılan uçuş esnasında, kalkıştan kısa bir süre sonra uzay aracıyla bağlantının kesildiğini ve roketin üst kademesinin parçalandığını açıklamıştı.
SpaceX görev kontrol merkezi, ilk test yükü olan sahte uyduları taşıyan ancak mürettebatı olmayan yeni geliştirilmiş Starship ile, Güney Teksas roket tesislerinden kalkıştan sekiz dakika sonra bağlantıyı kaybetti.
Patlama, Meksika Körfezi ile Karayip Denizi üzerinde gerçekleşti ve roket parçalarının gökyüzüne dağıldı.
Bu bölgede bölgede bulunan uçaklar, rotalarından çıkarak geri dönmek zorunda kaldı. Geri dönen uçakların bazıları şöyle:
DL1785 sefer sayılı Delta uçağı Atlanta'ya, B6882 sefer sayılı JetBlue uçağı New York JFK'ye, DL1925 Sefe sayılı Delta uçağı Minneapolis'e, F92981 sayılğı Frontier uçağı Orlando'ya, AA1391 sefer sayılı American Airlines uçağı Miami'ye, KN172 sefer sayılı Spirit havayolları uçağı San Juan'a, AA2969 ve AA2694 sefer sayılı American Airlines uçakları da JFK'ye geri döndü.
PARÇALAR UÇAKLARIN YAKININDAN GEÇTİ
Dağılan roket parçalarının gökyüzüne dağılmasını yansıtan videolar sosyal medyada ortaya çıktı. Aynı şekilde uçak kokpitinden çekilen videolar da roketen parçalarının uçakların bulunduğu bölgede yağmur gibi yağdığını gösteriyor. Uçak yolcuları da parçaların fotoğraflarını çekerek paylaştı.
Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre, düzinelerce ticari uçuş olası enkazlardan kaçınmak için diğer havalimanlarına yönlendirildi veya rotasını değiştirdi. Miami ve Florida, Fort Lauderdale'deki havalimanlarından kalkışlar da yaklaşık 45 dakika gecikti.
Federal Havacılık İdaresi, uzay enkazının düştüğü bölgeye uçakların uçuşunu kısa süreliğine yavaşlattığını ve yönlendirdiğini, ancak o zamandan beri normal operasyonların devam ettiğini söyledi.
Önceki versiyonlardan 2 metre daha uzun olan Starship üst aşaması, SpaceX'in testten önceki görev açıklamasında belirttiğine göre "önemli yükseltmelere sahip yeni nesil bir gemiydi." Teksas'tan fırlatılmasından yaklaşık bir saat sonra Hint Okyanusu'na kontrollü bir iniş yapması gerekiyordu. Musk, arızaya ilişkin yapılan ön değerlendirmede, sıvı oksijen yakıtının içeriden sızması sonucu basınç oluştuğunu ve bunun da roketin parçalanmasına yol açtığını belirtti.
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