Patlayan telsizleri üreten Japon şirketten açıklama: Gerçekleri araştırıyoruz

Lübnan'da Hizbullah'a ait telsizlerin patlamasının ardından üretici firma Icom Inc, saldırılarla ilgili araştırma başlattığını duyurdu. Japon şirket, bilgileri internet sitesinden yayınlayacak.

Patlayan telsizleri üreten Japon şirketten açıklama: Gerçekleri araştırıyoruz

Japon radyo ekipmanı üreticisi Icom Inc, 'daki saldırılar sonrası bugün bir açıklama yayınladı.

Şirket, logosunu taşıyan iki yönlü telsiz cihazlarının, Lübnan'da patladığına dair haberlerle ilgili gerçekleri araştırdığını duyurdu.

Silahlı grup Hizbullah tarafından kullanılan el telsizlerinin dün Lübnan'ın güneyinde patlamasının ardından bir gün önce de örgüte ait çağrı cihazları benzer şekilde patlamıştı.

Patlayan telsizlerin görüntülerinde “ICOM” ve “made in Japan” yazılı etiketler görüldü.

Tokyo Borsası'nda işlem gören Icom, konuyla ilgili güncel bilgileri internet sitesinde yayınlayacağını belirtti.

İKİ GÜNLÜK SALDIRILARDA 32 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan'da 17 Eylül salı günü İran desttekli Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Dün ise benzer şekilde telsizlerde patlamalar meydana geldi. Son saldırılarda 14 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer, olaydan ’i sorumlu tutuyor.

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