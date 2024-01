Patlayıcılara bağlı ölümler 2023’te yüzde 122 artış gösterdi

Londra merkezli bir yardım kuruluşu olan Action on Armed Violence (AOAV) tarafından hazırlanan son raporda, 2023 yılında küresel çapta sivil ölümlerinde ve patlayıcı silah kullanımı olaylarında artış olduğu ve bir önceki yıla kıyasla küresel sivil ölümlerinde yüzde 122'lik bir artış görüldğü belirlendi.



Raporda patlayıcı silahların kullanımının yüzde 69 artış gösterdiği ifade edilirken can kayıplarının yüzde 67’sinin hava saldırısı kaynaklı olduğu belirtildi.



Ayrıca şehir ve kasabalarda düzenlenen saldırılarda can kayıplarının yüzde 90’ının sivil olduğu vurgulandı.



Raporda havadan yapılan saldırıların yüzde 226 oranında, karadan saldırıların ise yüzde 56 oranında artış gösterdiğine dikkat çekildi.



El yapımı patlayıcıların kullanım oranı ise yüzde 30 olarak açıklandı.



Sivil can kayıplarının yüzde 77’sinin devlet kaynaklı saldırılar sonucu yaşandığı belirlendi.



İsrail ve Rusya’nın bu konuda en fazla zarara neden olan ülkeler oldukları belirtildi.



2022’DE 6 BİN, 2023’TE 15 BİN SİVİL KAYBI



Raporda 2022 ve 2023’te patlayıcı silahların kullanımı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısına da yer verildi.



2022 yılında 6 bin 886 sivilin patlayıcı silahların kullanımı sonucu hayatını kaybettiği, bu sayının 2023’te 15 bin 305 olarak kaydedildiği belirtildi.



Raporda "2023 yılı, AOAV'nin kayıt tutmaya başladığı 2010 yılından bu yana en çok can kaybının yaşandığı yıl oldu" denildi.