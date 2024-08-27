Pavel Durov kimdir? Telegram'ın kurucusu Pavel Durov kaç yaşında, serveti ne kadar?

Pavel Durov, 10 Ekim 1984 yılında Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde dünyaya geldi. Girişimci ve yazılımcı olan Pavel Durov, Saint Petersburg Devlet Üniversitesi'nde filoloji eğitimi aldı. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu VKontakte (VK) ve mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusudur.



Pavel Durov, 2006 yılında VKontakte'yi kurdu. VK, Rusya'nın en popüler sosyal medya platformlarından biri haline geldi ve "Rusya'nın Facebook'u" olarak anılmaya başlandı.



Durov, VK'deki özgürlükçü ve yenilikçi yönetim tarzıyla tanındı, ancak 2014 yılında Rus hükümeti ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle şirketten ayrılmak zorunda kaldı.



VK'den ayrıldıktan sonra Pavel Durov, kardeşi Nikolai Durov ile birlikte Telegram'ı kurdu. 2013 yılında piyasaya sürülen Telegram, güvenli mesajlaşma ve kullanıcı gizliliği odaklı bir uygulama olarak hızla popülerlik kazandı.



Durov, Telegram'da da gizliliği koruma konusunda kararlı bir duruş sergilemekte ve bu durum, uygulamanın dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmesine neden olmuştur.



Pavel Durov, özgürlükçü görüşleri ve mahremiyet haklarına verdiği önemle tanınır. Sık sık otoriter rejimlere karşı duruşuyla gündeme gelir. Teknoloji dünyasında bir tür "dijital göçebe" olarak anılmaktadır; çünkü Rusya'dan ayrıldıktan sonra birçok farklı ülkede yaşamış ve herhangi bir ülkeye bağlı kalmamıştır.



Durov, sade bir yaşam tarzı sürdürmekte ve vegan beslenme, meditasyon gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarına önem vermektedir. Aynı zamanda, kripto para ve blockchain teknolojilerine olan ilgisiyle de bilinir.



Forbes'a göre serveti 15 milyar doların üzerindedir.