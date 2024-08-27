Pavel Durov kimdir? Telegram'ın kurucusu Pavel Durov kaç yaşında, serveti ne kadar?

Pavel Durov, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Telegram'ın kurucusu olan Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alınmıştı. Birçok kişi Pavel Durov'un hayatı ve kariyeri hakkında bilgileri sorguluyor. Peki, Pavel Durov kimdir? Telegram'ın kurucusu Pavel Durov kaç yaşında, serveti ne kadar?

Pavel Durov kimdir? Telegram'ın kurucusu Pavel Durov kaç yaşında, serveti ne kadar?

Pavel Durov, 10 Ekim 1984 yılında Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde dünyaya geldi. Girişimci ve yazılımcı olan Pavel Durov, Saint Petersburg Devlet Üniversitesi'nde filoloji eğitimi aldı. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu VKontakte (VK) ve mesajlaşma uygulaması 'ın kurucusudur.

Pavel Durov, 2006 yılında VKontakte'yi kurdu. VK, Rusya'nın en popüler sosyal medya platformlarından biri haline geldi ve "Rusya'nın Facebook'u" olarak anılmaya başlandı.

Durov, VK'deki özgürlükçü ve yenilikçi yönetim tarzıyla tanındı, ancak 2014 yılında Rus hükümeti ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle şirketten ayrılmak zorunda kaldı.

VK'den ayrıldıktan sonra Pavel Durov, kardeşi Nikolai Durov ile birlikte Telegram'ı kurdu. 2013 yılında piyasaya sürülen Telegram, güvenli mesajlaşma ve kullanıcı gizliliği odaklı bir uygulama olarak hızla popülerlik kazandı.

Durov, Telegram'da da gizliliği koruma konusunda kararlı bir duruş sergilemekte ve bu durum, uygulamanın dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmesine neden olmuştur.

Pavel Durov, özgürlükçü görüşleri ve mahremiyet haklarına verdiği önemle tanınır. Sık sık otoriter rejimlere karşı duruşuyla gündeme gelir. Teknoloji dünyasında bir tür "dijital göçebe" olarak anılmaktadır; çünkü Rusya'dan ayrıldıktan sonra birçok farklı ülkede yaşamış ve herhangi bir ülkeye bağlı kalmamıştır.

Durov, sade bir yaşam tarzı sürdürmekte ve vegan beslenme, meditasyon gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarına önem vermektedir. Aynı zamanda, kripto para ve blockchain teknolojilerine olan ilgisiyle de bilinir.

Forbes'a göre serveti 15 milyar doların üzerindedir.

Öne Çıkan Video

Beslenme çantası ne kadara dolacak?

DÜNYA HABERLERİ

Telegram'ın patronu Durov gözaltında | Rusya'dan "ABD'nin seçim hamlesi" mesajı

Telegram'ın patronu Durov gözaltında | Rusya'dan "ABD'nin seçim hamlesi" mesajı

Ukrayna'dan Rus topraklarına yeni sızma girişimi: Belgorod'da çatışmalar başladı

Ukrayna'dan Rus topraklarına yeni sızma girişimi: Belgorod'da çatışmalar başladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Çin'de: Anlaşmazlıkları görüşecekler

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Çin'de: Anlaşmazlıkları görüşecekler

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da saldırıları sürüyor: 5 Filistinli öldürüldü

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da saldırıları sürüyor: 5 Filistinli öldürüldü

Trump'tan "Üçüncü Dünya Savaşı" uyarısı

Trump'tan "Üçüncü Dünya Savaşı" uyarısı

Gazze'de ateşkes olacak mı? | Beyaz Saray: Görüşmeler tıkanmadı

Gazze'de ateşkes olacak mı? | Beyaz Saray: Görüşmeler tıkanmadı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...