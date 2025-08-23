Paylaşılamayan yarımada: Kırım

Ukrayna'da savaşın da barışın da kilidi konumunda. Hem Ruslar hem Ukraynalılar için kırmızı çizgi.



Ukrayna savaşında barış çabaları yoğunlaşırken gözler bir kez daha Kırım yarımadasına çevrildi.



27 bin kilometrekarelik bir alana yayılan Kırım'ın, stratejik ve ekonomik açıdan paha biçilemez bir değeri var.



CAZİBE MERKEZİ



Kırım'ın kontrolü, ticari gemilerin rotaları ve doğal gaz ile petrol kaynaklarının denetimi bakımından da kritik önemde.



Yalnız petrol ve doğalgaz değil tahıl sevkiyatı için de Kırım stratejik bir bölge.



Tatil beldeleri ve ılıman yaz iklimiyle de Kırım Ruslar için cazibe merkezi.



TARİHSEL ÖNEMİ DE BÜYÜK



Kırım'ın, Ruslar açısından tarihsel önemi de büyük. Kırım ile canlı ve kopmaz bir bağları olduğunu söylüyorlar.



Kırım, 1783'te Büyük Katerina döneminde Çarlık Rusya'sının topraklarına dahil oldu, yüzlerce yıl Rus topraklarının parçası olarak kaldı.



Müslüman Tatarların nüfusunun çoğunluğunu oluşturduğu Kırım, 1921'de Sovyetler Birliği'nin parçası oldu.



Tatarlar, 1944'te dönemin Sovyetler lideri Stalin tarafından Kırım'dan sürüldü. Karadeniz'e hakim yarımadaya Rus nüfus yerleştirildi.

