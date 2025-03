Pedofili milyarder davasına ilişkin yeni belgelere ulaşıldı: FBI ayrıntılı rapor sunacak!

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, katıldığı Fox News'te ABD'de pek çok ünlü isimle bağlantısı bulunan "pedofili" milyarder Jeffrey Epstein davası ile ilgili konuştu.

Epstein ile ilgili belgeleri "paylaşmamakla" suçladığı FBI'a son teslim için tarih verdiğini belirten Bondi, ayrıca bir kaynağın bu dokümanların nerede tutulduğunu kendisine söylediğini aktardı.



Binlerce sayfalık doküman olduğunu söyleyen Bondi, "FBI, bunları inceliyor. (FBI Direktörü Kash) Patel de bize FBI'ın tüm bu belgeleri neden paylaşmadığına dair ayrıntılı bir rapor sunacak." ifadesini kullandı.



Eski Başkan Joe Biden yönetiminin söz konusu belgelerle ilgili harekete geçmediğine işaret eden Bondi, "Artık yeni bir yönetim var ve her şey halka açıklanacak." dedi.



Öte yandan Bondi, mağdurların korunabilmesi için sürecin dikkatlice yönetilmesi gerektiğine de dikkati çekti.



Epstein ile ilgili uçuş kayıtları ve diğer kritik kayıtlar da dahil olmak üzere davayla ilgili belgelerin bir kısmı şubat sonunda kamuoyuyla paylaşılmıştı.



Belgelerde, Michael Jackson, Mick Jagger, Chris Evans, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Naomi Campbell, Alastair Campbell, David Blaine, Tony Blair, Mike Bloomberg, Richard Branson, Ralph Fiennes ve Alec Baldwin gibi davayla ilişkili kişilerin de adı geçmişti.



JEFFREY EPSTEİN OLAYI



En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.



Yetkililer, Epstein'in ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.



Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.



Ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.



Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.



Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.