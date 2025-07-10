Pedofili milyarder Epstein’in ölmeden önceki son mesajı ortaya çıktı

ABD’de tutulduğu hapishanede ölü bulunan pedofili milyarder Jeffrey Epstein’in ölmeden önce gönderdiği son mesaj ortaya çıktı. İddiaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın biyografi yazarı Michael Wolff’a Epstein tarafından ölmeden önce bir mesaj gönderilmişti.



Wolff, The Daily Beast’teki podcast yayınında, Epstein’i 2019 yılında ölmeden yıllar öncesinden tanıdığını anlattı.



Program sunucusu Joanna Coles’a açıklamalarda bulunan Wolff, “Ondan ölmeden önce son mesajı aldığıma inanıyorum” diye konuştu.



EPSTEIN NE DEDİ?



Wolff’un iddiasına göre, söz konusu mesaj, kendisine Epstein’in avukatlarından biri tarafından bir cuma akşamı iletilmişti. Epstein, ertesi gün, cumartesi sabahı ölü bulunmuştu.



Wolff, konuya ilişkin olarak şu açıklamada bulundu: “Nasıl olduğu yönündeki soruma cevap olarak, bana bu yaşanmadan saatler önce gönderdiği mesajında, ‘Hâlâ takılıyorum’ dedi.”



Epstein, 10 Ağustos 2019 tarihinde New York kentindeki Metropolitan Cezaevi’ndeki hücresinde asılı halde ölü bulunmuştu. Mesajı tuhaf kılan durum ise mesajda kullanılan ifadede yatıyordu. Buna göre, Epstein, mesajında İngilizce olarak “Still hanging around” demişti. İngilizcede “hang” fiili aynı zamanda “asmak” anlamına geliyordu. Pedofili hükümlü, bundan saatler sonra hücresinde asılı halde ölü bulunacaktı.



EPSTEIN NASIL ÖLDÜ?



ABD Adalet Bakanlığı’nın 2023 yılında hazırladığı bir raporda Epstein’in intihar ederek öldüğü iddia edilmişti. ABD basınına hafta başında yansıyan haberlere göre, Trump dönemindeki Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da Epstein’in intihar ederek öldüğü sonucuna vardı ve Epstein’in iddia edilenin aksine bir “müşteri listesinin” bulunmadığını öne sürdü. Bu tespit ise ABD kamuoyunda tartışmaya sebep oldu.

Dünyanın en zengin insanı ve milyarder iş insanı Elon Musk, Trump ile tartışmasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada Trump’ın da Epstein belgelerinde adının geçtiğini söylemiş, daha sonra bu paylaşımını silmişti.



Wolff’a göre de Epstein’in ölümünün arkasındaki gerçek gizemini korumaya devam edecek gibi görünüyor. Wolff, podcast yayınında yaptığı açıklamada, “Tarif edildiği üzere kendisini öldürmüş olamaz. Şartların ortaya koyduğu üzere, cinayete uğramış da olamaz” dedi. Epstein’in nasıl öldüğü konusundaki kendi teorisi sorulan Wolff, bu soruya, “Bilmiyorum” yanıtını verdi.



BANNON “EN ÇOK SENDEN KORKUYORUM” DEDİ Mİ?



Epstein’in öldürüldüğüne inanan kişiler, “müşterilerinin” itibarını korumak için öldürüldüğüne inanıyor. Epstein’in İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens Andrew ve ABD’nin eski başkanlarından Bill Clinton ile ilişkileri basına yansıyan görüntülerde de görülüyor. Epstein’in kendi ifadelerine göre, Epstein ve ABD Başkanı Donald Trump da 10 yıl boyunca yakın arkadaşlardı. Trump’ın iletişim direktörü ise Michael Wolff’un yalanlar söylediğini, “rutin olarak hikayeler uydurduğunu” savundu.



Wolff’un iddiasına göre ise Trump’ın kampanya şefi Steve Bannon, 2016 yılındaki seçim sırasında Epstein’e “Korktuğum tek insan sensin” demişti. Wolff, “Bannon, Donald Trump hakkında elinde malzeme olan tek kişinin Jeffrey Epstein olduğunu hissediyordu” iddiasında bulundu. Bannon’ın avukatı David Schoen ise bu sözleri Wolff söylediği için tecrübelerine dayanarak yalan olduğunu varsaydığını söyledi.

