Pedofili milyarderin telefon listesi: Yeni Epstein dosyaları açıklandı!

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili uçuş kayıtları ve diğer kritik bilgiler de dahil olmak üzere bazı önemli belgeleri yayınladı.



Yayınlanan yeni dosyalar, içinde merakla beklenen iletişim listesini bulundurmuyor. Belgelerin çoğu, milyarderin hepis cezasına çarptırıldığı dava sırasında zaten yayınlanmıştı.

Bondi, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı, Başkan Trump'ın şeffaflık konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve Jeffrey Epstein ile suç ortaklarının iğrenç eylemlerinin üzerindeki örtüyü kaldırıyor." demişti.

KURBANLARININ YER ALDIĞI "MASÖZ LİSTESİ" YAYINLANDI



Yayınlanan belgeler arasında uçuş kayıtları, bir kanıt listesi, bir iletişim defteri ve Epstein'ın kurbanlarına atıfta bulunduğu düşünülen sansürlenmiş bir "masöz listesi" yer alıyor.



Adalet Bakanlığı ayrıca çıplak resimler, masaj masaları, seks oyuncakları ve diğer öğeler de dahil olmak üzere 150'den fazla öğe için girişleri gösteren kanıt listesini yayınladı.

İletişim defterindeki numaralar arasında Maxwell'in lüks apartmanının karşısındaki Londra barı, Beyaz Saray ve Palm Beach'te "Creative Custom Swimwear" adlı bir işletme vardı. Ayrıca "Masaj" olarak etiketlenen bölgesel girişleri de vardı.