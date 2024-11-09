Pegasus casus yazılımı Kolombiya'da kriz yarattı: "ABD finanse etti" iddiası

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ulusal basında çıkan, Pegasus casus yazılımının ABD tarafından finanse edildiği iddialarına değindi.

Hava Kuvvetleri'nin 105. yıl dönümü kutlamalarına katılan Petro, kara para aklama yoluyla "Pegasus" adlı casus yazılımın satın alınmasına ilişkin gerçeklerin aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Petro, ABD ve Pegasus’un ismini doğrudan anmadan yaptığı konuşmada, "Siber savunma, casuslukla aynı şey değildir ve burada bir çizgi çekmeliyiz. Mafyaları avlamak için bir yazılıma sahip olmak ile bunu yargı izni olmadan yapmak aynı şey değildir. 1991 Anayasası işlevini tam yerine getirmedikçe, demokrasimiz zayıflamaya devam edecek" diye konuştu.



Pegasus iddialarının bir egemenlik meselesi olduğunu vurgulayan Petro, şöyle devam etti: "Egemenliğimiz sadece bayrağımızı dalgalandırmaktan ibaret değildir; Kolombiya'da alınan ana kararları Kolombiyalılar verir. Eğer bu kararlar başkaları tarafından alınırsa, kim ne derse desin, o zaman egemenliğimizi kaybetmiş oluruz."

Kolombiya'nın köklü gazetelerinden El Tiempo'da yer alan haberde, Pegasus casus yazılımının ABD tarafından finanse edildiği ve Kolombiya'daki organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin izlenmesi amacıyla dönemin yönetimi tarafından talep edildiği iddia edildi.



Haberde, yazılımın satın alınma sürecine ABD Başkanı Joe Biden yönetimine bağlı iki üst düzey kişinin katıldığı ve bu kişilerin Kolombiya'daki üst düzey yetkililerle, Pegasus'un satın alınması üzerine görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.



Başsavcılık, casus yazılımın kara para ile satın alınmasına yönelik soruşturmalarına devam ediyor.

