Pehlevi'ye kamera şakası. Kandırıldığını fark etmedi, "Adolf" ile el sıkıştı

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi , Rus şakacıların hedefi oldu.

Kendilerini Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in danışmanları olarak tanıtan şakacılar, Almanya’nın İran’a yönelik askeri bir hazırlık içinde olduğunu söyledi.

Pehlevi, karşısındaki şakacılardan birinin kendini "Adolf" olarak kendini tanıtmasına ve Hitler gibi takma bıyık takmasına rağmen şaka yapıldığını anlamayarak görüşmeye devam etti.