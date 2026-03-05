Pehlevi'ye kamera şakası. Kandırıldığını fark etmedi, "Adolf" ile el sıkıştı
05.03.2026 18:03
Son Güncelleme: 05.03.2026 18:40
İran'ın devrik şahının oğlu Rıza Pehlevi, Rus şakacıların kurbanı oldu. Pehlevi, karşısındaki kişi Adolf Hitler gibi davranmasına rağmen şakayı fark edemedi ve İran'ın geleceği üzerine ciddi bir görüşme gerçekleştirdi.
Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, Rus şakacıların hedefi oldu.
Kendilerini Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in danışmanları olarak tanıtan şakacılar, Almanya’nın İran’a yönelik askeri bir hazırlık içinde olduğunu söyledi.
Pehlevi, karşısındaki şakacılardan birinin kendini "Adolf" olarak kendini tanıtmasına ve Hitler gibi takma bıyık takmasına rağmen şaka yapıldığını anlamayarak görüşmeye devam etti.
İRAN'I OPERASYONU MEMNİNUYETLE KARŞILADI
Şakacıların "Haçlı Seferi" olarak tanımladığı İran'a yönelik bu operasyonu memnuniyetle karşıladığını söyleyen Pehlevi, diğer Avrupa ülkelerinin de İran'a karşı daha saldırgan bir politika izlemesi gerektiğini ifade etti.
Pehlevi, rejimin çökmesinin ardından boşluğu doldurmaya hazır olduğunu da söyledi.