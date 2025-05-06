Pekin ve Kahire’den bir ilk: Çin savaş uçakları Mısır semalarında

Çin ve Mısır, ilk defa ortak bir hava kuvvetleri tatbikatı gerçekleştirdi. Çin savaş uçaklarının dünyaca ünlü Mısır piramitlerinin üzerinden geçtiği anlar kameralara yansırken, Çin ordusu da dün Sahra Çölü üzerinde uçan uçan savaş uçaklarının, helikopterlerin ve nakliye uçaklarının görüntülerini paylaştı.

Çin ordusundan yapılan açıklamada, ortak tatbikatın Mısır ile “derinleşen askeri bağların ve değişen ittifakların bir sinyali olduğu” ifade edildi.



“YENİ İŞBİRLİĞİ DÖNEMİ KAHİRE SEMALARINDA UÇUŞA GEÇİYOR”



Çin devlet kanalı CCTV’nin yayınladığı video görüntülerinde, “Mısır ABD ile geleneksel ortaklığının ötesine bakarken yeni bir işbirliği dönemi Kahire semalarında uçuşa geçiyor” ifadelerine yer verildi.



Çin’de iktidarda olan Komünist Parti’nin yayın organı “People’s Daily" gazetesine bağlı “Global Times” gazetesi de “Medeniyetin Kartalları 2025” ismi verilen tatbikatın Mısır’ın savaş ekipmanlarını güncelleştirmeye çalıştığı bir dönemde iki ülkenin orduları arasında çeşitli potansiyel işbirlikleri kurduğunu aktardı.



Analistlere göre, 18 günlük tatbikatlar, “bölgesel kargaşanın arttığı bir dönemde Mısır’ın Arap ülkeleri arasında ve Kuzey Afrika’da önemli bir bölgesel güç olarak öne çıkmasını” da sağlayacak.



Çin-Küresel Güney Projesi’nin kurucularından Eric Orlander, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu, (Çin) için özellikle de Ortadoğu’da çok büyük bir kamu diplomasisi. İnsansız hava araçları, karadan havaya füzeler, hafif silahlar ve nakliye araçları gibi ekipmaları satmak için insanları kapılarına getiren şey bu. Önemli bir bölgesel gücün hava kuvvetlerine ihtiyacı vardır, değil mi?” diye konuştu.



“ABD, MALİ ASKERİ DESTEĞİ KESEBİLİR”



Öte yandan, savaş uçağı sistemlerini değiştirmenin çok pahalı bir süreç olduğuna işaret eden analist, Mısır’ın Çin teknolojilerini satın almayı artırması halinde ABD'nin mali askeri yardımlarını çekmeyi seçebileceğine işaret etti.



Çin ise Mısır’da askeri seviye izleme ekipmanları üretebilecek kapasitede uydu üretim tesisi projeleri gibi yeni yatırımlar için milyarlarca dolar taahhüt etmiş durumda.

Çin hava kuvvetleri, sona eren tatbikata ilişkin açıklamasında, söz konusu tatbikatın “iki ülke arasındaki askeri işbirliğinde yeni bir başlangıç noktası ve önemli bir kilometre taşı” teşkil ettiğini belirtti.

