Pekin ziyareti doğruladı. Çin Devlet Başkanı Şi, çarşamba günü ABD'ye gidiyor

ABD medyası, Başkan Donald Trump 'ın, ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i havalimanında karşılamayı planladığını aktarmıştı.

Pekin'den bugün yapılan açıklamada ise, ziyaretin 23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği duyuruldu. Şi'nin çarşambadan cumaya kadar ABD'de kalacağı belirtilen açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Önceki gün Amerikan basınının üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırarak verdiği haberde, Trump'ın Washington'a gelecek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Joint Base Andrews Havalimanı'nda bizzat karşılamayı planladığı aktarılmıştı.



Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren üst düzey ABD yetkilileri; ziyaretin Beyaz Saray'da karşılama töreni, Gül Bahçesi'nde askeri geçit töreni ve akşam yemeğini içereceğini belirtmişti.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki ticari, teknolojik ve stratejik gerilimi yumuşatabileceği ifade ediliyor.