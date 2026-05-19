Pekin’de diplomasi trafiği. Trump’ın ardından Putin de Çin'e gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Çin’e giderek Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

Putin’in bu yılki ilk yurt dışı ziyareti olan temasların, Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine odaklanacağı belirtiliyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, Putin’in bu ziyaretinin Çin’e yapacağı 25’inci ziyaret olduğunu açıkladı.

Putin, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Şi ile birlikte “Rusya-Çin ortaklığını daha da derinleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarından emin olduğunu.” söyledi.

“DEMİR GİBİ SAĞLAM” İLİŞKİLER MESAJI

Uzmanlara göre Şi’nin, Trump’ı ağırlamasının hemen ardından Putin’i kabul etmesi, Pekin’in Washington’a Çin-Rusya ilişkilerinin gücünü göstermek istemesinin bir işareti.

King's College London uzmanlarından Natasha Kuhrt, bunun “Washington’a 30 yılı aşkın süredir devam eden sağlam bir ilişkinin hatırlatılması” anlamına geldiğini söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER

İki ülke arasındaki ticaret, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana büyük ölçüde arttı.

Son verilere göre, Çin’in Rusya’dan yaptığı ithalatın yüzde 70’ten fazlasını mineral yakıtlar oluşturuyor. Rus petrol ihracatı ise 2022’den bu yana yaklaşık yüzde 30 arttı.

Buna rağmen Rusya’nın Çin ekonomisindeki payı sınırlı kalırken, Çin Rusya için çok daha büyük bir ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Rus haber ajansı TASS’a göre Çin, 2025 yılında Rusya’nın ithalatının üçte birinden fazlasını ve ihracatının dörtte birinden fazlasını oluşturdu.

ABD KARŞITI ORTAK TUTUM

Pekin ve Moskova, ABD ve Batı’nın domine ettiği küresel düzene karşı ortak bir tutum sergiliyor.

İki ülke ayrıca İran ve Kuzey Kore ile yakın ilişkilerini sürdürüyor. Uzmanlar, Çin ve Rusya’nın büyük güçlerle yapılan temaslardan önce ve sonra stratejik koordinasyon içinde hareket ettiğini belirtiyor.

UKRAYNA SAVAŞI GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMİNDE OLACAK

Trump ile Şi arasında geçen hafta yapılan görüşmede Ukrayna savaşı da gündeme gelmişti. Trump, Çin’den ayrılırken yaptığı açıklamada, savaşın sona ermesini görmek istediklerini söylemişti.

Ancak uzmanlar, Çin’in Ukrayna konusunda doğrudan çözüm sürecinin lideri olmayacağını düşünüyor.

Pekin, savaş boyunca müzakereler çağrısı yaparken Rusya’yı hiçbir zaman açık şekilde kınamadı ve kendisini “tarafsız” olarak tanımlamayı sürdürdü. Çin ayrıca Moskova’ya silah veya askeri ekipman sağladığı yönündeki iddiaları reddediyor.