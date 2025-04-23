Pekin'de kritik görüşme: İran ve Çin'den birlik mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüşmesinde İran’ın Çin’in Orta Doğu’daki kapsamlı stratejik ortağı olduğunu vurguladı.



Mevcut küresel ortamın çalkantılı olduğunu belirten Wang, Çin'in İran ile birlikte, iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatları hayata geçirmek, iki ülkenin ortak çıkarlarını korumak ve bölgesel ile küresel barış ve istikrara katkı sağlamak için daha fazla çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.



İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise, İran’ın Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini söyledi. Arakçi, iki ülke arasındaki dostluğun sağlam bir temele dayandığını ve dış etkenlerden etkilenmeyeceğini vurguladı.



Bakan ayrıca, İran’ın, tek taraflılığa ve hegemonizme karşı Çin ile birlikte hareket etmeye, çok taraflılığı savunmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.