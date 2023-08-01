Pekin'de şiddetli yağışlar 11 can aldı

Kayıp 27 kişiden 4'ünün Fangşan'daki bir köyde arama kurtarma çalışması yürüten "Blue Sky" kurtarma ekibinin üyeleri olduğu, diğerlerinin kimlik tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü ifade edildi.



Olumsuz hava koşullarından şimdiye kadar başkentin 13 bölgesinde 44 bin 673 kişi etkilendi, Pekin'de ise 127 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

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