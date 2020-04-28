Pekin’den yeni karar: Vahşi hayvan satana 7 bin dolar ceza

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün küresel bir salgına dönüşen corona virüsün nasıl insanlara geçtiğine dair pek çok teori bulunuyor.



Bu teorilerden en yaygın olanı ise salgının sıfır noktasının Wuhan’da vahşi hayvaların da satıldığı pazar olduğu iddiası. Bu iddia kanıtlanamamış olsa da Çin aldığı yeni karar ile bu ve benzeri yerler için yeni kısıtlamalar getirdi.



YASAK GELDİ



Çin merkezli Global Times’ta yer alan habere göre ülkenin başkenti Pekin’de vahşi hayvanların avlanması ve satılması ve tüketilmesini yasaklama kararı aldı.



Aynı habere göre kent meclisi tarafından alınan karar cuma günü yürürlüğe konuldu. Söz konusu karar kapsamında restoranların bu hayvanları satmasına da yasak getirildi.



Aynı habere göre dijital ortamlardan satış yapan platformlara da yeni kısıtlamalar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.



7 BİN DOLAR CEZA

Söz konusu karara uymayan kişi veya işletmelere bu yolla elde ettikleri gelirin 5 katı para cezası kesileceği açıkladı.

Kanuna uymayanlara maddi kazancın belirlenememesi durumunda ise 50 bin Yuan (Yaklaşık 7 bin dolar) para cezası kesileceği bilgisinin de altı çizildi.