Pekin’i kum fırtınası vurdu

Çin’in başkenti Pekin’i, kuraklıktan etkilenen Moğolistan ve kuzeybatı Çin'den gelen rüzgarlar nedeniyle iki hafta içinde ikinci kez kum fırtınası vurdu.

Kum fırtınasının ardından başkent sokakları sarı renge büründü. Pekin Belediyesi'ne bağlı gözlemevi tarafından dün sabah şiddetli rüzgar ve toz uyarısı yapılmıştı.



Pekin Meteoroloji İstasyonu Baş Hava Tahmincisi Zhang Linna yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde rüzgarın etkisini kaybedeceğini belirterek, "Rüzgarın güneye kayması nedeniyle pazartesi öğleden sonra bir miktar tozun geri dönebileceğini" belirtti.

Zhang ayrıca, halka kum fırtınası sırasında pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmalarını tavsiye ederek, çocukları, yaşlıları ve solunum yolu hastalığı olanların “açık hava aktivitelerini azaltmaları" yönünde çağrıda bulundu.



Çin’de kum fırtınaları için dört kademeli bir hava uyarı sistemi kullanılırken, kırmızı en şiddetli olmak üzere turuncu, sarı ve mavi renk kodları var.

Çin'in Ulusal Gözlemevi tarafından ise, dün ülkenin kuzeyindeki kum fırtınaları için sarı alarm yayınlanmıştı.