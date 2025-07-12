Pelerinli ABD Başkanı: Trump bu kez de "süper kahraman" oldu

ABD Başkanı Donald Trump 'ı süper kahraman olarak gösteren bir afiş, Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabında yayınlandı. Görselde Trump, çizgi roman dünyasının efsanevi karakteri "Süperman" olarak resmediliyor.

"BİR TRUMP BAŞKANLIĞI"

ABD Başkanı karakterin ikonik mavi- kırmızı peleriniyle tasvir edilirken, arka planda da "Gerçek, Adalet ve Amerikan Yolu" sloganı görülüyor.



Beyaz Saray'ın "Umudun simgesi" ifadesiyle paylaşıştığı afişte "Bir Trump Başkanlığı" yazısı da dikkat çekiyor.



Trump'ın daha önce de yapay zeka ile Papa olarak tasvir edildiği bir görsel sosyal medyada viral olmuştu.