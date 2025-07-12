Pelerinli ABD Başkanı: Trump bu kez de "süper kahraman" oldu

Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan afişte, ABD Başkanı Donald Trump süper kahraman Süperman olarak tasvir edildi.

Pelerinli ABD Başkanı: Trump bu kez de "süper kahraman" oldu

Başkanı 'ı süper kahraman olarak gösteren bir afiş, Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabında yayınlandı.

Görselde Trump, çizgi roman dünyasının efsanevi karakteri "Süperman" olarak resmediliyor.

Pelerinli ABD Başkanı: Trump bu kez de "süper kahraman" oldu - 1

"BİR TRUMP BAŞKANLIĞI"

Başkanı karakterin ikonik mavi- kırmızı peleriniyle tasvir edilirken, arka planda da "Gerçek, Adalet ve Amerikan Yolu" sloganı görülüyor.

Beyaz Saray'ın "Umudun simgesi" ifadesiyle paylaşıştığı afişte "Bir Trump Başkanlığı" yazısı da dikkat çekiyor.

Trump'ın daha önce de yapay zeka ile Papa olarak tasvir edildiği bir görsel sosyal medyada viral olmuştu.

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