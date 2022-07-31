Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti Çin ile gerilimi artırdı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi adına meclis sözcülüğünden bugün tarihli yapılan açıklamada, Asya’ya resmi seyahat düzenleneceği ve Pelosi’nin heyete başkanlık yapacağı belirtildi. Açıklamada, Çin ile sert tartışmalara konu olan Tayvan gezisine değinilmedi.



Temsilciler Meclisi Sözcülüğünden yapılan açıklamada Pelosi’nin, Hint-Pasifik Bölgesi’ne yapılacak ziyarette heyetin başında olacağı ifade edilerek “Başkan Nancy Pelosi Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya ziyaretleri de dahil olmak üzere Hint-Pasifik bölgesine gidecek Meclis heyetine liderlik ediyor. Gezi, Hint-Pasifik bölgesinde karşılıklı güvenlik, ekonomik ortaklık ve demokratik yönetime odaklanacak” denildi.



ÜST DÜZEY TOPLANTILAR YAPILACAK



Meclis Sözcülüğü açıklamasında Pelosi’den alıntılama yaparak “Bugün, Kongre heyetimiz Amerika'nın bölgedeki müttefiklerimize ve dostlarımıza olan güçlü ve sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etmek için Hint-Pasifik'e seyahat ediyor. Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'da heyetimiz, barış ve güvenlik, ekonomik büyüme ve ticaret, KOVID-19 salgını, iklim krizi, insan hakları ve demokratik yönetim dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı ve değerlerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi tartışmak için üst düzey toplantılar yapacak” ifadelerini kullandı.



Tayvan, 1949 Çin'den ayrıldı. Ancak, çoğu ülke tayvan'ın bağımsızlığını tanımıyor.

HEYET ÜYELERİ



Pelosi’nin heyetinde; Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Meclis Gazi İlişkileri Komitesi Başkanı Mark Takano, ‘Ways and Means’ Komitesi Başkan Yardımcısı Kongre Üyesi Suzan DelBene, Temsilciler Meclisi İstihbarat Daimi Seçilmiş Komitesi Üyesi; Meclis Gözetim ve Reform Komitesi Ekonomik ve Tüketici Politikası Alt Komitesi Başkanı Raja Krishnamoorthi ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi; Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Andy Kim yer alacağı belirtildi.



"ZİYARET OLURSA ÇİN ORDUSU BOŞ DURMAYACAK"



Diğer taraftan, Pekin yönetimi Pelosi'nin olası ziyaretini Tayvan'ın yıllardır süren defakto bağımsızlığının kabulü olarak yorumluyor.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Tan Kefei 26 Temmuz’da olası ziyaret hakkında açıklama yaparak “ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı potansiyel ziyaret hakkında Çin tarafı, ziyarete kesin olarak karşı olduğunu defalarca açıkça belirtti.



Çin Savunma Bakanlığı'nın Pelosi'nin Tayvan'a olası ziyaretinin sonuçları olacağını açıkladı.

ABD hükümetinin ‘üçüncü en önemli figürü’ olarak, Başkan Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse, bu hareket ‘Tek-Bir-Çin İlkesini’ ve üç Çin-ABD ortak bildirisindeki hükümleri ciddi şekilde ihlal edecek ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde tehlikeye atacaktır. ABD tarafı aksini yapmakta ısrar ederse, Çin ordusu asla boş durmayacak ve dış güçlerin müdahalesini ve ‘Tayvan bağımsızlığı’ için ayrılıkçı girişimleri engellemek için kesinlikle güçlü ve kararlı önlemler alacak ve Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sıkıca savunacaktır” ifadelerini kullandı.

"ÇİN'İN PELOSİ'NİN UÇAĞINI VURMA HAKKI VAR"

Çin Komünist Partisi üyesi olan Hu Şijin ise "Çin ordusunun güç kullanarak Pelosi'nin uçağıyla, ona eskortluk eden Amerikan savaş uçaklarına uyarı ateşi açma ve bu yeterli olmazsa vurarak düşürme hakkı vardır" dedi.