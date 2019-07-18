ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan'ın dini özgürlükler konusundaki tavrını eleştirdi ve blog yazarı Raif Bedevi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Pence, Dışişleri Bakanlığında dini özgürlükler üzerine düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı.



Suudi Arabistan'daki dini özgürlüklerle ilgili uygulamaları eleştiren Pence, blog yazarı ve aktivist Raif Bedevi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Eritre, Moritanya, Pakistan ve Suudi Arabistan'daki uygulamaları eleştirerek, bu ülkelerde dini özgürlüklerle ilgili uygulamalar yüzünden hapiste bulunan mahkumların serbest kalması gerektiğini söyleyen Pence, ayrıca Kuzey Kore'deki dini özgürlüklerle ilgili uygulamaları da eleştirdi.



Suudi Arabistan'da "Özgür Suudi Liberaller" adlı internet sitesinin kurucusu Bedevi, 2014 yılında "İslami değerlere muhalefet ve dini değerlerle alay etmek" suçlarından 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırılmıştı.



İRAN DESTEKLİ MİLİSLERİN YÖNETİCİLERİNE YAPTIRIM



Öte yandan, Pence, Irak'taki İran destekli milislerin iki üst düzey yöneticisine yaptırım kararı aldıklarını da açıkladı.



Pence, söz konusu yaptırımların "ciddi insan hakları ihlalleri ve yozlaşma" gerekçelerine dayandığını bildirdi.



Pence'ten kısa bir süre sonra ABD Hazine Bakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İran destekli terörün yayılmasına izin verilmeyeceği" belirtilerek, İran kökenli Rayan El-Kildani ve Waad Qado'nun yaptırım listesine alındığı kaydedildi.



Aynı açıklamada, "Nawfal Hammadi El-Sultan" ve "Ahmed El-Jabouri" adlı iki eski Iraklı yöneticinin de aynı şekilde yaptırım listesine alındığı ifade edildi.