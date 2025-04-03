Penguenlere gümrük vergisi şoku: Issız adalar da Trump'ın listesinde!

ABD Başkanı Donald Trump'ın günlerdir beklenen konuşmasında, çok sayıda ülkeye yönelik gümrük vergileri açıkladı.



Başkan Trump, Antarktika yakınlarında bulunan, buzullarla kaplı ve penguenlere ev sahipliği yapan ıssız volkanik adalara yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Trump’ın yeni ticaret tarifeleri kapsamında, bu uzak adalar da dahil olmak üzere Avustralya'nın dış bölgeleri de hedef alındı.

SON ZİYARET 10 YIL ÖNCE YAPILDI



Avustralya'nın dış bölgeleri arasında yer alan Heard Adası ve McDonald Adaları, dünyanın en ücra köşeleri arasında kabul edilir ve Avustralya'nın batı kıyısındaki Perth'ten yaklaşık iki haftalık bir tekne yolculuğu ile ulaşılabilir. İnsan yerleşiminin olmadığı bu adaların son ziyaretinin yaklaşık 10 yıl önce yapıldığı düşünülüyor.



Ancak bu bölgeler Beyaz Saray, yayımladığı yeni ticaret tarifeleriyle listede yer aldı. Bu adalar, Avustralya'nın dış bölgelerinin bir parçası olarak gümrük tarifesinin uygulanacağı yerler arasında sayıldı.



BAŞBAKAN ALBANESE'DEN TEPKİ



Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, "Dünyanın hiçbir yeri güvenli değil" dedi. Albanese, ayrıca Avustralya'nın dış bölgelerinden Heard Adası ve McDonald Adaları'nın da gümrük vergisi listesinde yer almasına şaşkınlıkla karşılık verdi. Bu bölgeler, Avustralya'nın doğrudan yönetiminde olmayan ancak federal hükümetle özel bir ilişkiye sahip dış bölgeler olarak tanımlanıyor.



Avustralya'nın dış bölgelerinden Norfolk Adası, bu yeni tarifeyle yüzde 29'luk bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kaldı. Adanın ABD'ye gerçekleştirdiği ihracat 2023'te 655.000 ABD Doları (1,04 milyon Avustralya Doları) değerindeydi. Ancak adanın yöneticisi George Plant, bu verilerin yanlış olduğunu belirterek, "Norfolk Adası'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne bilinen bir ihracat yok" şeklinde açıklama yaptı.



Heard Adası ve McDonald Adaları, balıkçılık alanı bulunmasına rağmen, herhangi bir bina veya yerleşim yeri barındırmıyor. Ancak Dünya Bankası verilerine göre, ABD 2022'de bu adalardan 1,4 milyon ABD Doları (2,23 milyon Avustralya Doları) değerinde ürün ithal etti. İthal edilen malların büyük kısmı "makine ve elektrik" ürünleri olarak kaydedildi. Bölgelerden önceki yıllarda yapılan ithalat ise yıllık 15 bin ABD Doları ile 325 bin ABD Doları arasında değişiyordu.



Beyaz Saray, Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı ve Avustralya Antarktika Bölümü ile iletişime geçerek konuya dair bir yorum almak amacıyla girişimde bulunuldu, ancak henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.



Trump'ın bu yeni hamlesi, dünya genelinde ticaretin ne kadar geniş bir alana yayıldığını ve hatta en ücra yerleşimlerin bile bu ticaret savaşlarının bir parçası haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

