Pensilvanya'da tren kazası: Raylar üzerindeki 3 kişiye çarptı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde dün akşam tren kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Pensilvanya'da tren kazası: Raylar üzerindeki 3 kişiye çarptı

’nin Pensilvanya eylaletinde dün akşam meydana gelen kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti.

Bristol Borough Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, Philadelphia yönünde seyir halinde olan bir 'Amtrak Acela' treni, henüz bilinmeyen bir nedenle raylar üzerinde bulunan 3 kişiye çarptı.

Kazanın ardından Philadelphia ile New York arasındaki Amtrak seferleri durduruldu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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