Pensilvanya'da tren kazası: Raylar üzerindeki 3 kişiye çarptı

ABD’nin Pensilvanya eylaletinde dün akşam meydana gelen tren kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti.



Bristol Borough Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, Philadelphia yönünde seyir halinde olan bir 'Amtrak Acela' treni, henüz bilinmeyen bir nedenle raylar üzerinde bulunan 3 kişiye çarptı.



Kazanın ardından Philadelphia ile New York arasındaki Amtrak seferleri durduruldu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.