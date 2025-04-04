Pensilvanya'da tren kazası: Raylar üzerindeki 3 kişiye çarptı
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde dün akşam tren kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Pensilvanya eylaletinde dün akşam meydana gelen tren kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti.
Bristol Borough Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, Philadelphia yönünde seyir halinde olan bir 'Amtrak Acela' treni, henüz bilinmeyen bir nedenle raylar üzerinde bulunan 3 kişiye çarptı.
Kazanın ardından Philadelphia ile New York arasındaki Amtrak seferleri durduruldu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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