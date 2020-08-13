Pentagon: ABD, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor

Pentagon Sözcüsü Hoffman, "ABD, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor" dedi.

Anadolu Ajansı 13.08.2020 - 23:49 | Son Güncelleme : 13.08.2020 - 23:57

Pentagon: ABD, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Doğu Akdeniz'deki gerginliğin düştüğünü görmek istediklerini belirterek, Fransa ve Türkiye'ye "anlaşmazlıklara bir çözüm bulmaları" çağrısı yaptı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hem Türkiye hem de Fransa'nın "oldukça önemli NATO müttefikleri" olduğunu vurgulayan Hoffman, "ABD, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor." dedi.

Hoffman, "Fransa ve Türkiye'yi birlikte çalışmaya devam ederken ve daha az iş birlikçi bir ortamda savaş gemileri ya da hava araçlarına sahip olma zorunluluğu barındırmayan çözümler bulurken görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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