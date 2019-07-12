Rusya'dan S-400'lerin sevkiyatının başlamasının ardından Ankara-Washington hattında diplomasi trafiği de arttı.
Önce ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un konuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceği açıkladı. Ardından da açıklama sürekli ertelendi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper'in telefon görüşmesi sonrası ise toplantının iptal edildiği açıklandı.
Pentagon açıklaması iptal edildi
NTV HaberDünya
Pentagon'un düzenleyeceği duyurulan basın toplantısı, Akar-Esper görüşmesinin ardından iptal edildi.
Rusya'dan S-400'lerin sevkiyatının başlamasının ardından Ankara-Washington hattında diplomasi trafiği de arttı.