Pentagon: Askeri pilot ve yer mürettebatının kanser riski daha yüksek

Wall Street Journal'ın haberine göre, Pentagon'un kanser oranlarına ilişkin araştırmasında, 1992-2017 yıllarında askeri uçaklarda uçan ya da yer destek hizmetlerinde çalışan yaklaşık 900 bin personelin verileri incelendi.



Buna göre, askeri pilot ile bu uçaklara yakıt sağlayan ve bakımını yapan yer ekiplerinin, genel nüfusa kıyasla belirli kanser türlerinde daha yüksek risk altında olduğu saptandı.



Araştırmada, askeri personelde kanser görülme sıklığının daha yüksek olduğu ancak genel nüfusla karşılaştırıldığında benzer ya da daha düşük ölüm görüldüğü kaydedildi.

YÜZDE 87 ORANINDA DAHA YÜKSEK CİLT KANSERİ RİSKİ



Uçak mürettebatında yüzde 87 daha yüksek melanoma (cilt kanseri türü) ve yüzde 39 daha yüksek tiroit kanseri görüldüğü tespit edilen araştırmada, erkek mürettebatta prostat kanseri görülme oranının da yüzde 16 daha fazla olduğu belirtildi.

