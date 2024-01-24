Pentagon, bazı uzay programlarının gizliliğini kaldırıyor

AMAÇ UZAYDA ASKERİ ÜSTÜNLÜK SAĞLAMAK



Savunma Bakanlığı, ABD'nin "ne Çin ne de Rusya'nın asla eşleşmeyi umamayacağı bir güç çarpanı" oluşturmak amacıyla bazı programları özel sektör ve uluslararası müttefiklerle paylaşmak için sınıflandırma seviyelerinin düşürüleceğini söyledi.



Bu yeni politika ABD silahlı kuvvetlerinin her şubesinin kendi sınıflandırma seviyelerine karar vermesine olanak tanıyacak.



Bu politika değişikliğine yol açan temel sorunlardan biri, Özel Erişim Programları (SAP'ler) olarak bilinen, son derece hassas ve gizli bilgilerin paylaşımını ciddi şekilde kısıtlayan güvenlik protokollerinin kullanılması.



Bu programlardan bazıları kabul edildi, yani varlığı kamuoyu tarafından biliniyor ancak ayrıntıları açıklanmadı. Ancak diğerleri kabul edilmiyor, bu da onların varlığının bile bir sır olduğu anlamına geliyor.

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