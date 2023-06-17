Pentagon belgelerini sızdıran Daniel Ellsberg hayatını kaybetti

GİZLİ VİETNAM BELGELERİ VE WATERGATE SKANDALI



Daniel Ellsberg, ağır cezaya çarptırılma ve kariyerini kaybetme riskinin farkında olmasına rağmen 1970'li yıllarda ABD yöneticilerinin Vietnam Savaşı'ndaki gizli planlarını ifşa etmişti.

ABD hükümetinin Vietnam savaşı ile ilgili halka yalan söylediğini fark eden Ellsberg, belgelerin fotokopilerini çekerek 17 gazeteye gönderdi. 1971 yılının Haziran ayında New York Times gazetesi belgelerin bir bölümünü yayınladı. Richard Nixon hükümeti, belgelerin yayınlanmasını engellemek için gazeteye baskı yaptı. Mahkemeye başvurarak belgelerin yayınlanmasını engelledi. Ancak Yüksek Mahkeme, belgeleri basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek mahkemenin yasaklama kararını kaldırdı.



İşten atılan Ellsberg hakkında devletin gizli sırlarını ifşa etmek suçlamasıyla dava açıldı. 115 yıl ağır hapis cezasına çarptırılması istendi. Bu arada dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'un oluşturduğu grup, Ellsberg'nin itibarını sarsmak ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu algısı yaratmak için Ellsberg'nin psikiyatristinin bürosuna girme girişiminde bulundu. Aynı grup, 1972 yılında Demokrat Parti merkezinin bulunduğu Watergate hanına dinleyici yerleştirken yakalanınca Watergate skandalı patladı ve Nixon ABD Başkanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı.



"Pentagon Belgeleri"ni konu alan onlarca kitap ve makale yazıldı. Yönetmen Steven Spielberg, "The Post" filminde belgelerin gazetede yayınlanma öyküsü ve hükümetin yayınlanmasını engellemek için yaptığı girişimleri gözler önüne serdi.