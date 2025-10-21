Pentagon bütçe açığını kapatmak için Wall Street'in kapısını çaldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 150 milyar dolarlık altyapı modernizasyon planını finanse etmek amacıyla Wall Street ile görüşmelere başladı.



Görüşülen şirketler arasında Apollo, Carlyle, KKR ve Cerberus gibi devler bulunuyor.



ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll ve Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen pazartesi günü yaklaşık 15 büyük yatırım grubuyla bir araya gelerek olası işbirliği alanlarını görüştü.



Driscoll, toplantının amacının özel yatırımcıların stratejik projelere nasıl dahil olabileceğini değerlendirmek olduğunu söyledi.



Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre yatırımcılara seslenen Driscoll, "Envanterimizde ve depolarımızda yeterince değerlendiremediğimiz pek çok varlık var. Bu varlıklar üzerinden birlikte çalışabileceğimiz, sizi de davet edebileceğimiz fırsatlar neler olabilir?" diye sordu.



Yetkili, yatırımcıların altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için "yaratıcı ya da özgün finansman modelleri" geliştirmesini istediğini belirterek, "Gerçek anlamda büyük ölçekli projeler istiyoruz" diye ekledi.



Toplantıya katılanlar arasında, halihazırda ABD Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Steve Feinberg’in kurduğu Cerberus Capital Management da yer aldı.



Feinberg, göreve başlamadan önce şirketteki hisselerini devretme taahhüdünde bulunmuştu.



TRUMP YÖNETİMİNDEN "ULUSAL GÜVENLİK YATIRIMI" ÇAĞRISI



Öte yandan Financial Times, son hamlenin Trump yönetiminin özel sermayeyi doğrudan ulusal güvenlik yatırımlarına dahil etmeye yönelik en iddialı adımlarından biri olduğunu yazdı.



Driscoll ise, muhtemel projelerin veri merkezleri ve nadir toprak elementlerinin işlenmesi gibi alanları kapsayabileceğini belirtti.



Bu tür projelerde devletin nakit ödeme yerine arsa ya da kaynak karşılığında hesaplama gücü veya işlenmiş hammadde alabileceğini söyleyen Driscoll, "Arazinin bedelini nakit ödemek yerine bize bilgi işlem gücüyle ödeyin" ifadesini kullandı.



Toplantıya katılan ismi belirtilmeyen bir yatırımcı, özel sermaye fonlarının askeri üslerde veri merkezi inşa edip bunları devlete kiralaması yönündeki önerilerin tartışıldığını aktardı.



Ayrıca söz konusu modelin inşaat sürecini hızlandırırken maliyetleri düşürmeyi amaçladığı ifade edildi.



ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayında emeklilik fonlarının özel varlıklara yatırım yapmasına olanak tanıyan başkanlık kararnamesini imzalamıştı.



"YARATICI ÇÖZÜMLER OLMAZSA AÇIĞI KAPATAMAYIZ"



Yatırım bankerliği geçmişine sahip olan Driscoll, Pentagon'un önümüzdeki on yılda altyapı yatırımları için yalnızca 15 milyar dolar bütçesi bulunduğunu, bunun da 150 milyar dolarlık hedefin çok gerisinde kaldığını söyledi.



Driscoll, "Bu açığı, dışarıdan gelecek yaratıcı çözümler olmadan kapatmamız mümkün değil" değerlendirmesini yaptı.



Toplantıya katılan bir diğer ismi belirtilmeyen yatırımcı, görüşmelerin "ciddi ve geniş kapsamlı" geçtiğini, emlak yenilemeleri, mevcut varlıkların teminat gösterilmesi ve tedarik zinciri finansmanı gibi konuların gündeme geldiğini bildirdi.



Başka bir katılımcı ise Bessent ve Driscoll’un "özel sermaye ile çalışmakta kararlı olduklarının açıkça görüldüğünü" ifade etti.



"SİLİKON VADİSİ YAKLAŞIMI" BAZ ALINACAK



Driscoll, aynı zamanda ordunun teknoloji modernizasyonunu ve savunma sektöründeki yeni girişimlerle (start-up) işbirliğini hedefleyen Ordu Dönüşüm İnisiyatifini yürütüyor.



Daha önce ABD Kara Kuvvetleri Birliğinde yaptığı konuşmada Driscoll, "Kesin olarak söyleyebilirim ki, Silikon Vadisi yaklaşımı ordu için son derece uygun" demişti.



Temmuz ayında Pentagon, ABD’nin en büyük nadir toprak üreticilerinden MP Materials’a 400 milyon dolar yatırım yaparak şirkette en büyük hissedar konumuna geleceğini açıklamıştı.



Driscoll, ordunun benzer sermaye yatırımları yapabileceğini ve Çin’in nadir toprak ihracatına getirdiği kısıtlamalardan sonra stratejik minerallerin ulusal bir stokunun oluşturulmasının değerlendirildiğini söyledi.



Driscoll, konuya ilişkin, "Bu mineralleri elde tutup daha sonra tedarikçilerimize satmalı, ardından işlenmiş ürünü bizden geri mi almalılar? Tüm alternatifleri değerlendiriyoruz" diye konuştu.



Son olarak Driscoll, önümüzdeki haftalarda yatırım teklifleri beklediklerini, incelemelerin ardından New York’ta yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını ve yıl sonuna kadar birkaç anlaşmayı sonuçlandırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



65 milyar dolardan fazla değerlemeye sahip olan Cerberus, ABD’nin en büyük savunma odaklı özel sermaye yatırımcılarından biri olarak biliniyor.



Şirket, "stratejik tedarik zinciri" fonu aracılığıyla ulusal çıkarlar açısından kritik öneme sahip firmalara milyarlarca dolar aktarıyor.



Bununla birlikte, 465 milyar dolarlık varlığı yöneten Carlyle da savunma alanında köklü bir geçmişe sahip.



Şirket, 1990’lı ve 2000’li yıllarda Pentagon yüklenicilerinden elde ettiği yüksek getirilerle tanınıyor.