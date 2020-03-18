Pentagon: Corona virüsle mücadelede siviller için yeterli kaynağımız yok

6 bin 500'ün üzerinde vaka ve 116 ölümle ABD corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi oldu. ABD Pentagon sözcüsü Jonathan Rath Hoffman, ABD ordusunun yeni corona virüsle savaş için kaynaklarının sınırlı olduğunu söyledi.



“Devlet başkanının yönlendirmesiyle, Savunma Bakanlığı sivil makamları mücadeleye büyük ölçüde hazır” diyen Hoffman, “Biz sadece bize söylenenlerden neyin mümkün, neyin olmadığından emin olmak istiyoruz” diye ekledi.

"HASTANE KAPASİTESİNİN SADECE YÜZDE 2-3'ÜNE SAHİBİZ"



Pentagon sözcüsü Savunma Bakanlığı’nın özel ABD hastanelerinin yatak kapasitesinin sadece yüzde iki ile üçünün arasında bir kısmına sahip olduğunu açıkladı.



Hoffman ile birlikte brifingde yer alan General Paul Friedrichs, geçen yıl 686 milyar dolar fon alan ordunun sadece 36 hastaneye erişebileceği konusunda uyarıda bulundu ve yardımcı olabilecekleri hastaların da covid-19 gibi bulaşıcı hastalığı olanlar değil, savaş kayıplarına yönelik olduğunu belirtti.

"DOKTORLARIMIZ YAŞLI BAKIMI İÇİN EĞİTİLMEDİ"



“Doktorlarımız travmatik yaralanmalarla uğraşmak için eğitilmişlerdir. Hastanelerimizde tedavi etmekte olduğumuz çok daha genç bir nüfusa sahibiz. Bu meseleler potansiyel bir salgın için sahip olduğumuz kapasiteyi, normalde yaptığımızdan farklı olarak, daha fazla dikkat ve bakım gerektiren yaşlı insanlar için yıkıcı hale getirir” diye açıkladı Hoffman.



Friedrichs ise ordunun geçici acil durumu için kullandığı çadır hastanesinin müdahale yeteneğinin bile bulaşıcı hastalıklara değil, büyük ölçüde travma bakımına yönelik olduğunu ekledi.



Şu ana kadar Pentagon’un Covid-19 yardımı, 640’dan fazla Ordu ve Silahlı Kuvvetler üyelerini doğrudan test, devlet acil operasyon merkezlerine yardım, tıbbi topluluğa destek, temizlik ve dezenfekte etme gibi yardımlar için çağırıda bulunmayı içeriyordu. Halka açık yerlerde, lojistik destek ve numune toplama ve dağıtma da bu yardımlara dahil. Fakat şimdiye kadar bu destek devlet seviyesiyle sınırlı kaldı.

ABD ORDUSUNDA 37 VAKA



1,3 milyon aktif görevli personel ve 800 binden fazla yedek kuvvet içeren ABD ordusu, bugüne kadar 18 askeri personel, 13 aile üyesi, üç sivil çalışan ve üç anlaşmalı asker de dahil olmak üzere 37 corona virüs vakası bildirdi.



AB CORONA VİRÜS NEDENİYLE SINIRLARINI KAPATIYOR