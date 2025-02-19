Pentagon: DOGE binlerce kişiyi işten çıkarabilir

ABD'nin önde gelen Washington Post gazetesinde yayımlanan haberde, Verimlilik Departmanı (DOGE) yetkililerinin Pentagon'a yaptığı ziyaret sonrası binlerce kişinin işten çıkarılmasının muhtemel olduğu belirtildi.



Habere göre Pentagon'a bağlı kurumlarına, bünyelerinde çalışan ve "henüz deneme süresini doldurmamış kişilerin" listelerini sunmaları talimatı iletildi.



840 milyar dolardan fazla bütçesi olan Savunma Bakanlığının, ABD'nin en büyük federal kurumu olduğu, Pentagon'da, çeşitli alanlarda, aralarında eski aralarında da bulunduğu 950 bin sivil çalışanın istihdam edildiği kaydedildi.



MİLYONLARCA COVID TESTİ İMHA EDİLECEK



Öte yandan bir başka tasarruf adımı da ücretsiz dağıtılan COVID testleriyle ilgili atıldı.



Washington yönetimi ücretsiz COVID testi dağıtımı programını sonlandırmaya ve elde kalan milyonlarca testi imha etmeye hazırlanıyor.

