Pentagon duyurdu: Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık yeni yardım

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'ya ABD envanterinde bulunan 125 milyon dolar değerindeki askeri teçhizat transferinin yanı sıra Ukrayna Güvenlik İnisiyatifi (USAI) kapsamında da 300 milyon dolarlık askeri yardım sağlanacak.



Toplam 425 milyon dolar değerindeki yardım paketinde ABD envanterinden Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS) için ek mühimmat, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ek mühimmat, 155 milimetre ve 105 milimetre top mermileri, TOW füzeleri, Javelin ve AT-4 zırh delici füze sistemleri ve 3 milyondan fazla hafif silah mühimmatı ile el bombası da dahil olmak üzere "Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarının karşılanmasını" amaçlayan askeri teçhizat bulunduğu aktarıldı.



USAI kapsamında ise "Ukrayna'nın hava savunmasını uzun vadede güçlendirmek için" lazer güdümlü insansız hava aracı (İHA) savar roket sistemi için ek mühimmat sağlanacağı bilgisi verildi.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineleyerek "Rusya Ukrayna'daki güçlerini geri çekene, acımasız saldırılarını durdurana ve bu savaşı sona erdirene kadar ABD ve 50'den fazla ülkeden oluşan koalisyon Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.



Blinken, Ukrayna'nın "kendini savunması ve geleceğini güvence altına almasına" yardım etmenin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla örtüştüğünü, bu doğrultuda ABD Kongresi ile çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.