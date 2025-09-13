Pentagon: F-35 fiyatları arttı

Enflasyon, hammadde fiyatlarındaki küresel artış ve tedarik zinciri sorunları, F-35 üretim maliyetlerin yükselmesinin başlıca nedenleri olarak gösterildi.

Bu artış, özellikle İsviçre ile ABD arasında 36 adet F-35A alımı konusunda krize yol açtı. İsviçre’nin 2022’de imzaladığı anlaşmaya göre 6 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 7,4 milyar dolar) sabitlenmesi beklenen maliyetler, Pentagon’a göre 610 milyon dolar, İsviçre tarafına göre ise 650 milyon ile 1,3 milyar frank (807 milyon - 1.6 milyar dolar) arasında yükseldi.

MALİYET BELİRSİZLİĞİ CİDDİ SORUN YARATIYOR

ABD Savunma Bakanlığı, fiyatların nihai sözleşmede kesinleşeceğini, sabit fiyatlı kontratlar öngörülebilirlik sağlasa da enflasyon nedeniyle toplam maliyetin başlangıç tahminlerinden farklı olabileceğini vurguladı.

İsviçre hükümeti ise anlaşmadan vazgeçmeyeceklerini, ancak maliyet belirsizliğinin ciddi sorun yarattığını açıkladı.

F-35 Lot 18 kapsamında Lockheed Martin ile 145 uçak ve 141 motor için milyarlarca dolarlık sözleşme görüşmeleri sürüyor. Pentagon’un bu anlaşmayı yılın ikinci yarısında kesinleştirmesi bekleniyor. İsviçre’ye teslimatların ise 2027’de başlaması ve 2030’a kadar sürmesi planlanıyor.