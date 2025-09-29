Pentagon, füze üretimini dört katına çıkarmak istiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan silah üreticilerine füze üretimlerini dört kata kadar artırmaları gerektiğini bildirdi.

The Wall Street Journal’ın haberine göre bu çağrı, Çin ile olası bir çatışma ihtimaline karşı stokların yetersiz kalabileceği endişesinden kaynaklanıyor.

PENTAGON-ŞİRKET GÖRÜŞMELERİ

Gazetenin aktardığına göre, üst düzey Pentagon yetkilileri ile Amerikan savunma sanayii temsilcileri arasında yapılan toplantılarda bu talep net bir şekilde dile getirildi.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, ABD’nin son yıllarda füze stoklarının ciddi biçimde azaldığını hatırlattı.

UKRAYNA VE İSRAİL ETKİSİ

Washington’un Ukrayna’ya verdiği yoğun askeri destek ve İsrail’in İran’la yaşadığı son savaş sırasında kullanılan hava savunma sistemleri, özellikle önleyici füze stoklarında büyük düşüşe yol açtı.

TRUMP'IN UKRAYNA'YA TOMAHAWK SEÇENEĞİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın da Ukrayna’ya, Rusya’nın derinliklerini vurabilecek Tomahawk seyir füzelerini verme seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor.

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, “Başkan Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, askeri gücümüzü artırmak ve mühimmat üretimini hızlandırmak için olağanüstü yolları araştırıyor. Bu çaba, savunma sanayii liderleri ve üst düzey Pentagon yetkililerinin iş birliğiyle yürütülüyor” dedi.