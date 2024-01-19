Pentagon: Irak ve Suriye'de ABD güçlerine yönelik toplam 140 saldırı gerçekleştirildi

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.



ABD'nin Irak ve Suriye'de bulunan üslerine yönelik saldırıların başladığı 17 Ekim 2023'ten bu yana toplam 140 saldırı yapıldığını belirten Singh, bunların 57'sinin Irak'ta, 83'ünün de Suriye'de olduğu bilgisini paylaştı.



Singh, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik devam eden Husilerin saldırılarına da değinerek, Husilere bu saldırıları durdurmaları çağrısını yineledi.



Bir gazetecinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde Husilerin eylemlerine son vereceğini açıkladığını hatırlatması üzerine Singh, Kızıldeniz'de olanlarla Gazze'de yaşananların arasında bir bağ bulunmadığını iddia etti.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), en son dün gece ve bu sabah Husiler tarafından kullanıldığı iddia edilen füze rampalarına karşı yeni saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.



ABD yönetimi, ayrıca dün, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarullah Hareketi'ni, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.



KIZILDENİZ'DEKİ DURUM



İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.



ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.



Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.



ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.



Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.