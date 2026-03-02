Pentagon: "İran'ın önce saldırma planı yoktu"

Pentagon yetkilileri Kongre üyelerine verdikleri kapalı brifinglerde, İran’ın ABD kuvvetlerine yönelik öncelikli bir saldırı planladığına dair ellerinde istihbarat bulunmadığını belirtti. 28 Şubat günü ABD ve İsrail'in İran'daki binin üzerinde hedefi vurması ve Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesiyle başlayan savaş "önleyici saldırı" olarak nitelendirilmişti. Ancak Pentagon'un bu brifingleri İsrail ve ABD'nin "önleyici saldırı" açıklamasıyla çelişiyor. Beyaz Saray, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı kararını, İranlıların bölgedeki ABD güçlerine saldırma ihtimaline dair göstergeler nedeniyle aldığını savunmuştu.

Operasyonel detayların paylaşıldığı süreçte ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, çatışmalarda ilk kayıpların verildiğini ABD askerlerinin öldüğünü duyurdu. B-2 hayalet bombardıman uçaklarının yeraltı füze tesislerini hedef aldığı operasyonların haftalarca süre bileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, saldırıların amacını İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek ve füze programını sonlandırmak olarak açıkladı. Ancak istihbarat kaynakları, Trump'ın İran'ın ABD'yi vurabilecek menzile ulaştığı yönündeki iddialarının raporlarla desteklenmediğini ve abartılı olduğunu öne sürüyor.

AMERİKAN HALKI SAVAŞA KARŞI

Demokratlar, Umman’ın ara buluculuğundaki barış görüşmelerinin terk edilmesini eleştirerek süreci bir "tercihe edilmiş savaş" olarak nitelendirdi. 90 dakikayı aşan Pentagon brifinglerinde yetkililer, İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin tehdit oluşturduğunu belirtse de, Tahran'ın ilk saldırıyı başlatacağına dair somut bir veri sunamadı.

Reuters/Ipsos tarafından gerçekleştirilen güncel bir anket ise Amerikan halkının savaşa olan desteğinin çok düşük seviyede olduğunu gösteriyor. Buna göre ABD halkının sadece yüzde 27'si bu askeri operasyonu onaylıyor. Ülkenin %43'ü ise bu operasyonlara karşı.