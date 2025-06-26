Pentagon: İstihbarat raporu, operasyonu başarısız göstermek için sızdırıldı
ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarına dair istihbarat raporunun "operasyonu başarısız göstermek için sızdırıldığını" iddia etti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırıları ve ABD basınına sızan istihbarat raporları hakkında açıklamalarda bulundu.
Hegseth, "İstihbarat raporu, operasyonu başarısız olarak göstermek için sızdırıldı" diye konuştu. ABD Savunma Bakanı, "Medya, ön raporlara bakarak sorumsuzca hareket etti" dedi.
ABD basınına yansıyan raporda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin iddia ettiğinin aksine ABD'nin İran'a saldırılarının ülkenin nükleer programını sadece birkaç ay geriye götürdüğüne işaret ediliyordu.
Pentagon şefi, bugün düzenlediği toplantıda, "Medya skandal peşinde koşuyor, başarıları görmezden geliyor, Başkan Trump'ı hedef seçiyor" ifadelerini kullandı.
Hegseth, "İran'ın nükleer programının yok edildiği" iddiasını da yineleyerek "İran'daki Fordo tesisine devasa zarar verdik" dedi.
ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de toplantıda yaptığı açıklamada, "Amerikan askeri tarihinde en çok Patriot füzesi kullanılan görev bu oldu" diye konuştu.
Caine de Bakan Hegseth'e benzer bir şekilde İran'ın "nükleer kalbi" olarak bilinen Fordo tesisine atılan tüm bombaların hedeflerine ulaştığını söyledi.
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