Pentagon: İstihbarat raporu, operasyonu başarısız göstermek için sızdırıldı

ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarına dair istihbarat raporunun "operasyonu başarısız göstermek için sızdırıldığını" iddia etti.

Pentagon: İstihbarat raporu, operasyonu başarısız göstermek için sızdırıldı

Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında ABD'nin 'daki nükleer tesislere saldırıları ve ABD basınına sızan istihbarat raporları hakkında açıklamalarda bulundu.

Hegseth, "İstihbarat raporu, operasyonu başarısız olarak göstermek için sızdırıldı" diye konuştu. ABD Savunma Bakanı, "Medya, ön raporlara bakarak sorumsuzca hareket etti" dedi.

Pentagon: İstihbarat raporu, operasyonu başarısız göstermek için sızdırıldı - 1 Toplantıda "Gece yarısı çekici" adı verilen operasyon hakkında harita üzerinde bilgi paylaşıldı. 

basınına yansıyan raporda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin iddia ettiğinin aksine ABD'nin 'a saldırılarının ülkenin nükleer programını sadece birkaç ay geriye götürdüğüne işaret ediliyordu.

Pentagon şefi, bugün düzenlediği toplantıda, "Medya skandal peşinde koşuyor, başarıları görmezden geliyor, Başkan Trump'ı hedef seçiyor" ifadelerini kullandı.

Hegseth, "İran'ın nükleer programının yok edildiği" iddiasını da yineleyerek "İran'daki Fordo tesisine devasa zarar verdik" dedi.

Pentagon: İstihbarat raporu, operasyonu başarısız göstermek için sızdırıldı - 2

Genelkurmay Başkanı Dan Caine de toplantıda yaptığı açıklamada, "Amerikan askeri tarihinde en çok Patriot füzesi kullanılan görev bu oldu" diye konuştu. 

Caine de Bakan Hegseth'e benzer bir şekilde 'ın "nükleer kalbi" olarak bilinen Fordo tesisine atılan tüm bombaların hedeflerine ulaştığını söyledi.

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