Pentagon: İstihbarat raporu, operasyonu başarısız göstermek için sızdırıldı

Hegseth, "İstihbarat raporu, operasyonu başarısız olarak göstermek için sızdırıldı" diye konuştu. ABD Savunma Bakanı, "Medya, ön raporlara bakarak sorumsuzca hareket etti" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de toplantıda yaptığı açıklamada, "Amerikan askeri tarihinde en çok Patriot füzesi kullanılan görev bu oldu" diye konuştu.



Caine de Bakan Hegseth'e benzer bir şekilde İran'ın "nükleer kalbi" olarak bilinen Fordo tesisine atılan tüm bombaların hedeflerine ulaştığını söyledi.