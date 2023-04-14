"Pentagon köstebeği" hakim karşısında

ADALET BAKANLIĞI SUÇUN BÜYÜKLÜĞÜNE İŞARET ETTİ



ABD ordusuna ait gizli bilgilerin sızdırılması olayıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Merrick Garland, Jack Teixeira'nın "çok ciddi cezalarla" karşı karşıya olduğunu söyledi.



Garland, "Eğer bu, sadece belgeleri evde tutmakla ilgili değilse elbette yasa dışıdır. Konu, belgelerin hem hukuka aykırı olarak saklanması hem de iletilmesiyle ilgili. Bununla ilgili çok ciddi cezalar var." ifadelerini kullandı.



Gizli belgeleri alabilmek için anlaşma imzalayanların bu belgeleri ifşa etmemelerinin ulusal güvenlik açısından önemini kabullenmesi gerektiğini vurgulayan Adalet Bakanı, "Bunun ulusal güvenliğimiz için ne kadar önemli olduğu mesajını vermek niyetindeyiz." dedi.



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ABD ordusuna ait askeri bilgileri internette ifşa eden Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira, dün gözaltına alınmıştı.



İnternete sızdırılan belgelerde Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği kaydedilmişti.



Söz konusu sızıntı, ilk defa grubun bazı üyelerinin belgelerin bir kısmını halka açık çevrim içi forumda yayımlamasıyla ortaya çıkmıştı.