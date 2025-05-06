Pentagon küçülüyor: Dört yıldızlı general sayısı azaltılacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, beş yıldızlı rütbe dışında dört yıldızlı general sayısını yüzde 20 oranında azaltma emri verdi; ayrıca bir yıldız ve üzeri tüm general ve amiral rütbesindeki subaylardaki toplam sayıda yüzde 10 ek kesinti yapılacağını açıkladı.

Bu adım, Savunma Bakanlığı’nda liderlik yapısını sadeleştirme ve verimliliği artırma çabasının parçası olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Ulusal Muhafızlar’daki dört yıldızlı liderlik pozisyonları için de benzer oranda kesinti öngörülüyor. Plan ayrıca, tekrarlanan karargah birimlerinin kapatılması veya birleştirilmesi yoluyla “güç yapısını optimize etme” ve “liderlik verimliliğini artırma” hedefini taşıyor.



Savunma Bakanlığı’nda başlatılan kesintiler, Trump yönetimi dönemindeki daha geniş kapsamlı personel azaltma politikalarının bir devamı.



Kesintiler, federal hükümetin çeşitli kademelerinde verimliliği artırma söylemiyle hayata geçirilirken, kritik hizmetlerde aksamalar ve uzun vadeli personel eksikliği endişelerini de beraberinde getiriyor.