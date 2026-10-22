Pentagon, Lockheed Martin ile anlaştı. 850 adet F-35 üretilecek

Pentagon 'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin ile işbirliğinde yeni adım atıldı.

Firma ile "F-35 Lightning II" model savaş uçaklarının üretimi ve bakımına yönelik çerçeve anlaşmaya varıldı.

Çerçeve anlaşma, 10 yılda bu uçaklardan en az 850 tanesinin ABD için imalatının yanı sıra parça ve modifikasyon kiti tedariki ile küresel F-35 filosunun bakımını kapsıyor.

Lockheed Martin ayrıca, F-35 programı kapsamındaki girişimlere en az 7 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Çerçeve anlaşmanın uygulanması için ABD Kongresinin onayı ve ödenek tahsisi gerekiyor.

Lockheed Martin'den yapılan yazılı açıklamaya göre de çerçeve anlaşma kapsamında üretim hızının yılda 156 uçak olması hedefleniyor.