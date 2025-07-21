Pentagon, Los Angeles’taki 700 deniz piyadesini geri çekiyor

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, “Los Angeles’ta istikrar yeniden sağlandığı için, 700 deniz piyadesinin geri çekilmesi emredildi. Varlıkları, kanunsuzluğun tolere edilmeyeceğine dair net bir mesaj verdi” açıklamasında bulundu.



Söz konusu birlikler, Başkan Donald Trump’ın göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoların ardından, Kaliforniya Ulusal Muhafızları ile birlikte Haziran ayında kente gönderilmişti. Görevlendirme, Kaliforniya Valisi Demokrat Gavin Newsom’un karşı çıkmasına rağmen yapılmıştı. Geçtiğimiz hafta, Los Angeles’ta konuşlandırılan 4.000 Ulusal Muhafızın yarısı da geri çekilmişti.

PENTAGON'DAN ÖVGÜ

Görev süresi boyunca, deniz piyadelerinin varlığı ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi) ajanlarının güvenliğini sağlamayı amaçladı. Pentagon, bu birliklerin “hızlı müdahalesini, disiplinini ve caydırıcı varlığını” övdü.



Trump yönetimi, ülkede yasa dışı bulunan milyonlarca kişiyi sınır dışı etme sözü verirken, çiftlikler de dahil olmak üzere birçok iş yerine baskınlar düzenlemişti. Bu operasyonlar, ülke genelinde açılan çok sayıda davaya konu olmuştu.

1807 İSYAN YASASI

Trump, göçmen politikalarında orduyu giderek daha fazla kullanmaya başladı. Los Angeles dışında, Meksika sınırına da binlerce asker gönderildi. Pentagon ayrıca sınırda “askeri bölgeler” ilan ederek, 1807 tarihli İsyan Yasası’na başvurmadan göçmenleri gözaltına alma yetkisini devreye soktu.



Trump’ın asker sevkiyatı kararı, ABD topraklarında ordunun kullanımı konusunda ülke genelinde büyük tartışmalara neden olmuş, özellikle Los Angeles gibi büyük şehirlerde siyasi gerginliği artırmıştı.