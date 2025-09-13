Pentagon planı sızdı: Bin asker Louisiana sokaklarına inecek

Washington Post’un incelediği belgeler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Demokratların çoğunlukta olduğu kentlerde orduyu kullanma stratejisinin nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor.

Gazetenin iddiasına göre Trump yönetimi, Louisiana Ulusal Muhafızları’ndan bin askerin eyaletin “kentsel merkezlerinde” polislik görevi üstlenmesi için bir plan hazırladı.

Pentagon belgelerine göre bu adım, Amerikan vatandaşları üzeirnde ordunun rolünü önemli ölçüde genişletecek.

SAVUNMA BAKANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN NOT

Belgeler arasında, Savunma Bakanı Pete Hegseth’ten Adalet Bakanı Pam Bondi ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’e hitaben hazırlanmış, imzasız ve tarihsiz bir taslak not da bulunuyor. Notta, Pentagon’un Louisiana’da öngördüğü yöntem için “benzersiz bir avantaj” ifadesi kullanılıyor.

Plana göre, New Orleans ve Baton Rouge gibi kentlerde ordunun kolluk güçlerine destek verebilmesi, Cumhuriyetçi Vali Jeff Landry’nin federal hükümetten resmi olarak yardım talep etmesine bağlı. Ancak Landry’nin böyle bir talepte bulunup bulunmadığı belirsiz.

TRUMP'TAN ŞİDDET OLAYLARI AÇIKLAMASI

Başkan Donald Trump, Cuma günü Fox News’e verdiği demeçte New Orleans ve Memphis’i hedef alarak şiddet olaylarının yaygın olduğunu iddia etti.

Trump, “New Orleans çok kötü durumda ve vali bizim gitmemizi istiyor. Orayı bir buçuk haftada toparlarım,” dedi. Başkan ayrıca, Memphis için de benzer bir Ulusal Muhafız konuşlandırmasının planlandığını açıkladı.

BİR YIL SÜRECEK KONUŞLANDIRMA

Pentagon belgeleri, Louisiana’daki görevlendirmenin 30 Eylül 2026’ya kadar sürmesini öngörüyor.

Bu süre, Trump’ın televizyon yayını sırasında dile getirdiği kısa vadeli müdahale söylemiyle çelişiyor. Belgelerde kesin bir başlangıç tarihi belirtilmedi.

TRUMP YÖNETİMİNİN STRATEJİSİ NE?

Washington Post'a göre, Trump yönetiminin stratejisi, Demokratların yönettiği şehirlerde orduyu devreye sokmak için Cumhuriyetçi valilerin bulunduğu eyaletleri hedef almak üzerine kurulu görünüyor.

Daha önce Kaliforniya ve Illinois’ten gelen direniş nedeniyle sonuç alamayan Beyaz Saray, şimdi New Orleans ve Memphis gibi Demokrat belediye başkanlarının yönettiği kentlere yöneliyor.

Pentagon belgelerin gerçekliğini doğruladı ancak yorum yapmayı reddetti.