Pentagon raporu: Hürmüz’de mayın temizliği 6 ay sürebilir

Pentagon değerlendirmesine göre, İran tarafından Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınların tamamen temizlenmesi altı aya kadar sürebilir. Bu durum, küresel enerji piyasalarında yüksek fiyat baskısının devam etmesine yol açabilir.

ABD ile İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetimi, dünyanın en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapattı. Normal şartlarda küresel petrol ve doğalgaz ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği boğaz, kırılgan ateşkese rağmen büyük ölçüde kapalı kalmayı sürdürüyor.

MAYINLAR VE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Çatışmalar sona erse ve ABD’nin uyguladığı deniz ablukası kaldırılsa bile su yolunun güvenli hale getirilmesinin aylar sürebileceği belirtildi. Pentagon değerlendirmesinin, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyelerine kapalı bir oturumda aktarıldığı ifade edildi.

Yetkililere göre İran, boğaz ve çevresine 20’den fazla mayın yerleştirmiş olabilir. Bu mayınların bazılarının GPS teknolojisiyle uzaktan kontrol edilebildiği ve bu nedenle tespit edilmelerinin daha zor olduğu kaydedildi.

“TEHLİKELİ BÖLGE” UYARISI

İran Devrim Muhafızları, boğaz çevresinde yaklaşık bin 400 kilometrekarelik bir alanı kapsayan “tehlikeli bölge” ilan etti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise ABD deniz ablukası sürdükçe boğazın yeniden açılmayacağını söyledi.

Gemi işletmecileri, güvenli güzergahlara ilişkin net bilgiye ihtiyaç duyulduğunu, mayın riskinin sektörde ciddi endişe yarattığını bildirdi.